ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Форд Омск» в конце 2016 года прекратила полномочия официального дилера марки. Авторитейлер, который представлял только этот бренд, теперь будет специализироваться на сервисном обслуживании автомобилей Ford и Mazda.

Напомним, что действующие собственники «Форд Омск» получили дилерство марки после банкротства в 2009 году компании «Сибпроммаркет», реализовывавшей автомобили американской марки в том же здании. По словам представителей «Форд Омск», 31 декабря 2016 года салон прекратил работу в качестве официального дилера. В свою очередь сервис продолжит работать, причём не только по бренду Ford, но и по другим маркам, в частности Mazda. Компания по-прежнему рассматривает возможность пополнения своего портфеля премиум-брендом, который мог бы прийти на смену Ford.

Тем временем дилерство Ford получила ГК «Евразия-Моторс». Салон расположен на территории так называемой «автомобильной деревни» автохолдинга, где также представлены другие бренды холдинга (Renault, Peugeot, Nissan, Datsun, Mitsubishi, Citroen и автоцентр автомобилей с пробегом «Евразия-Эксперт»).