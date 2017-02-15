ОРЕАНДА-НОВОСТИ Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал инвестистиционный контракт по строительству завода Mercedes-Benz. Об этом сам губернатор сообщил в своём аккаунте в социальной сети Instagram.



Как пояснили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дениса Буцаева, помимо подмосковных властей свои подписи под контрактом поставили Mercedes и КАМАЗ. В пресс-службе также отметили, что завод будет построен в Солнечногорском районе Подмосковья в индустриальном парке Есипово. Запуск завода, который будет принадлежать автомобильному концерну Daimler, запланирован через два года. Это первый контракт на строительство завода крупной западной автомобильной компании на территории России за 10 лет.



Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объёмы – в 25-30 тыс. автомобилей в год.



Партнёром в строительстве завода Mercedes-Benz в России выступит КАМАЗ. По его словам, необходимо, чтобы партнёр располагал соглашением о промсборке, и КАМАЗ его имеет. Уточнялось также, что у Daimler и КАМАЗа есть паритетное совместное предприятие "Даймлер КАМАЗ Рус", которое входит в многостороннее соглашение о промышленной сборке с АВТОВАЗом, Renault и Nissan. Соглашение даёт льготы на ввоз автокомпонентов в обмен на увеличение мощностей и локализацию.



Daimler давно планировал локализацию производства легковых автомобилей в России и несколько лет вел переговоры с российскими властями. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область.