ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2017 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 49,7 млн единиц.

Примерно 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что соответствует 41,6 млн экземпляров. Лёгкой коммерческой технике принадлежит 8% от общего объёма парка, или почти 4 млн машин.



Немногим меньше в стране зарегистрировано грузовых автомобилей (3,7 млн шт.), что соответствует доле в 7,5%. Порядка 1% российского автопарка занимают автобусы, которых насчитывается в объёме 0,4 млн единиц.