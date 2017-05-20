ОРЕАНДА-НОВОСТИ Страховые компании с момента старта обязательного электронного ОСАГО постепенно наращивают объёмы продаж "автогражданки" через этот канал. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.



"Мы подсчитали статистику: в апреле по сравнению с январем текущего года было заключено более чем в два раза больше договоров. И это при том, что в январе, когда начались обязательные продажи, компании и потребители проявили сильную активность, результаты тогда превзошли наши ожидания", - сказал он.



Так, в январе 2017 года было заключено 186 тыс. договоров электронного ОСАГО, в апреле - уже 424 тыс. договоров. В целом за 2017 год продано 1,438 млн полисов Е-ОСАГО. В среднем в день сейчас заключается 15 тыс. договоров, но иногда возникают всплески продаж, когда показатель превышает 20 тыс. Например, 17 мая было заключено 24 тыс. договоров в электронном виде при том что в среднем в день в России заключается 110 тыс. договоров ОСАГО в целом любыми способами.



"Доля электронных продаж в общем объёме заключенных договоров ОСАГО в январе-апреле составила 9%. Но майские тенденции показывают бурный рост. Возможно, доля в дальнейшем будет гораздо выше, - отметил И. Юргенс. - Такими темпами мы можем догнать передовые страны Европы. Например, самая продвинутая в части электронных продаж - Великобритания, где доля электронных продаж в автостраховании достигает 38%, а в других видах страхования ещё выше".