ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объём рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам 6 месяцев 2017 года составил 733 единицы. Это на 9% выше показателя годичной давности (675 шт.).

Свыше 40% рынка люксовых автомобилей приходится лишь на одну моделью – Mercedes-Benz Maybach S-Class. В первом полугодии её обладателями стали 314 жителей России. Далее в списке предпочтений россиян идут автомобили Maserati, реализация которых составила 213 экземпляров. Замыкает первую тройку в люксовом сегменте Bentley (116 шт.). Также за это время в нашей стране было приобретено 47 новых Rolls-Royce, 17 – Lamborghini, 15 – Ferrari и 11 – Aston Martin.

Порядка 70% всего объёма российского рынка автомобилей сегмента Luxury в январе – июне 2017 года пришлось на Москву и Подмосковье.