В России начал действовать единый стандарт для горнолыжных курортов
18.01.2017, 17:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Единый стандарт, регламентирующий деятельность горнолыжных курортов, начал действовать в России с 1 января 2017 года. Разработчиками государственного стандарта ГОСТ Р 55881-2016 «Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных комплексов» выступили АО «Курорты Северного Кавказа», Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации, ООО «Росинжиниринг Эксплуатация», Союз горнолыжной индустрии, АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ при поддержке департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Российской Федерации.
ГОСТ впервые был апробирован в зимнем сезоне 2015-2016 на площадках туристических комплексов «Архыз» и «Эльбрус». По итогам тестового внедрения некоторые положения стандарта были доработаны. С 1 января 2017 года ГОСТ рекомендован к учету при организации деятельности отечественных горнолыжных комплексов.
Большое внимание при разработке ГОСТ уделено требованиям к организации безопасного пребывания посетителей на территории курорта в целом и горнолыжных склонах в частности, от оценки метеоусловий в зоне катания до контроля уровня квалификации службы спасения на трассах. Таким образом, для туристов соответствие того или иного российского горнолыжного курорта требованиям стандарта станет гарантией безопасного отдыха и высокого качества оказываемых услуг.
Кроме того, в стандарте закреплены общие требования к формированию структуры управления, подготовке производственной деятельности по оказанию услуг, ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности горнолыжного комплекса.
ГОСТ впервые был апробирован в зимнем сезоне 2015-2016 на площадках туристических комплексов «Архыз» и «Эльбрус». По итогам тестового внедрения некоторые положения стандарта были доработаны. С 1 января 2017 года ГОСТ рекомендован к учету при организации деятельности отечественных горнолыжных комплексов.
Большое внимание при разработке ГОСТ уделено требованиям к организации безопасного пребывания посетителей на территории курорта в целом и горнолыжных склонах в частности, от оценки метеоусловий в зоне катания до контроля уровня квалификации службы спасения на трассах. Таким образом, для туристов соответствие того или иного российского горнолыжного курорта требованиям стандарта станет гарантией безопасного отдыха и высокого качества оказываемых услуг.
Кроме того, в стандарте закреплены общие требования к формированию структуры управления, подготовке производственной деятельности по оказанию услуг, ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности горнолыжного комплекса.