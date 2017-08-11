ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством "АВТОСТАТ", в России по итогам 6 месяцев 2017 года было продано 47,1 тыс. новых легковых автомобилей, оснащённых дизельными двигателями. Это на 4,4% меньше по сравнению с результатом годичной давности (49,3 тыс. шт.).

Учитывая тот факт, что в первом полугодии весь российский рынок вырос на 7%, доля дизельных легковых автомобилей снизилась примерно на один процентный пункт – с 7,9% до 7,1%.

Лидером российского рынка среди дизельных машин остаётся внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, продажи которого за 6 месяцев 2017 года составили около 4,3 тыс. экземпляров, что на 4% меньше, чем год назад. На второе место поднялся кроссовер Renault Duster, результат которого превысил 3,2 тыс. единиц (+22%). При этом на третью строчку опустился внедорожник Toyota Land Cruiser (3,1 тыс. шт.), объёмы реализации которого упали на 27%.