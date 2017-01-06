ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В четвёртом квартале средние темпы роста сферы услуг в России достигали максимального уровня, что произошло впервые после первого квартала 2013 года. В декабре индекс Markit PMITM российской сферы услуг вырос до 56,5 балла по сравнению с ноябрьским значением в 54,7 балла. Такие данные опубликовала компания IHS Markit.Участники из России, которые участвовали в исследовании в декабре, рассказали об усилении спроса, что стало основным фактором роста деловой активности в секторе.Рост деловой активности стал возможен после укрепления роста новых заказов в российской сфере услуг, а существенный рост эксперты зафиксировали в компаниях, относящихся к сектору «Финансовое посредничество».

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Что касается показателя занятости в российской сфере услуг, он приблизился к отметке стабильности, а в перерабатывающих отраслях зарегистрировали первый рост занятости впервые за пять месяцев. И темпы роста оказались максимальными более чем за пять с половиной лет.В декабре увеличились затраты в компаниях сферы услуг, что объясняется максимальный ростом средних затрат с августа из-за повышения цен на топливо. Отпускные цены также выросли, но по сравнению с закупочными ценами оказались относительно слабыми. В промышленном секторе эксперты также зафиксировали рост закупочных цен. При этом темпы роста инфляции в каждом из этих секторов остались приглушенными по сравнению с историческими стандартами.