В Санкт-Петербурге пройдёт выставка Automechanika St. Petersburg
21.02.2017, 10:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Санкт-Петербурге 14-16 марта 2016 года пройдёт ведущая выставка запасных частей, автокомпонентов и оборудования для технического обслуживания автомобилей Северо-запада России и стран Балтии Automechanika St. Petersburg. Организатор - Выставочное объединение «РЕСТЭК», по лицензии, выданной Messe Frankfurt Exhibition GmbH.
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли. Экспоненты представят на выставке запчасти и компоненты; электронику и системы; товары и услуги для тюнинга и персонализации автомобиля; товары и услуги для ремонта и послезаводского обслуживания автомобилей; аксессуары и др.
Тематика Automechanika St. Petersburg охватывает весь спектр автомобильной отрасли. Экспоненты представят на выставке запчасти и компоненты; электронику и системы; товары и услуги для тюнинга и персонализации автомобиля; товары и услуги для ремонта и послезаводского обслуживания автомобилей; аксессуары и др.