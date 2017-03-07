ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Для марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» минувший год закончился с превышением ключевых показателей эффективности (KPI). К примеру, операционная прибыль компании выросла на 48%, а количественные продажи – на 12%. Наиболее востребованным у потребителей стал весь модельный ряд Т6, и особенно две пассажирские модели: Multivan и Caravelle. Об этом на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы» сообщил руководитель марки «Фольксваген – Коммерческие автомобили Россия» Михаил Семенихин.

Помимо итогов за прошлый год, он рассказал и о планах компании на год текущий. Так, в середине 2017 года на российский рынок выйдет Volkswagen Crafter нового поколения. Модель появится с передним, задним и полным приводом, с механической и автоматической коробками передач и большим набором дополнительного оборудования.

Кроме нового Crafter, в торговую сеть поступит пикап Volkswagen Amarok с топовым мотором V6. Приём заказов на него открыли в январе, а к концу февраля банк клиентских заказов уже соответствовал годовой квоте для России. Для удовлетворения платежеспособного спроса производственная квота будет расширена.

Как отметил г-н Семенихин, характерной особенностью сезона-2017 по марке «Volkswagen Коммерческие автомобили» станет упор на полноприводные версии 4Motion для моделей Multivan, Caravelle, Amarok, Caddy, Crafter. При этом стоит задача укрепить дилерскую сеть без погони за количественным увеличением предприятий. Гораздо важнее повысить доходность официальных дилеров, ведь только прибыльный центр может сделать клиента максимально удовлетворенным качеством предоставленных услуг.