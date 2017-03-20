Российские дилеры Mitsubishi в начале апреля начнут продажи дизельной версии Mitsubishi Pajero Sport. Цены на новинку будут объявлены дополнительно, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Новый Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения оснащён дизельным двигателем мощностью 181 л.с. в сочетании с новой, специально разработанной для данной модели 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (8AT) производства компании Aisin. На рынке России также появится дизельная версия с 6-ступенчатой механической коробкой (6MT).

Дизельная версия нового Pajero Sport будет представлена в четырех комплектациях: Invite 6MT, Intense 8AT, Instyle 8AT и Ultimate 8AT.

Базовая комплектация (Invite) дизельной версии получила систему активной безопасности – ABS с Brake Assist и EBD; систему курсовой устойчивости ASC и систему стабилизации прицепа TSA; систему помощи при старте в гору HSA (Hill Start Assist), боковые подножки; зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом; передние противотуманные фары; рулевое колесо с кожаной отделкой и с кнопками управления круиз-контролем и аудиосистемой; подогрев передних сидений; климат-контроль; индикатор уровня омывающей жидкости; легкосплавные 18-дюймовые колесные диски; систему экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс».

Производство Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем третьего поколения осуществляется на заводе Mitsubishi Motors в Тайланде.