PSA Bank предлагает специальные кредитные программы на весь модельный ряд марок Peugeot, Citroen и DS в России. Все представленные на рынке модели доступны для покупки в кредит на выгодных условиях, как, например, специальное кредитное предложение с маркетинговой ставкой 0% на Peugeot 408 и Citroen С4 Cедан, действующее c конца марта 2015 года. С апреля 2016 года PSA Bank также запустил новую гамму кредитов на автомобили Peugeot и Citroen – кредит с низкой ставкой, с минимальным первоначальным взносом или кредит с минимальным ежемесячным платежом