ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам февраля 2017 года в странах Европейского Союза в общей сложности было продано 346 новых автомобилей LADA. Это на 43,6% больше, чем за тот же период годичной давности. К такому выводу пришли аналитики агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования данных АСЕА.

Если сравнивать показатель продаж отечественной марки с другими брендами, то LADA опережает американский Chevrolet, результат которого в феврале составил 140 единиц, что соответствует падению более чем на 60%.

Отметим также, что по итогам января – февраля 2017 года объём реализации автомобилей LADA в Евросоюзе уже превысил 600 экземпляров, показав тем самым рост на 57%.