В туристических городах Ярославской области планируется создать городские экскурсионные автобусные маршруты
21.12.2016, 10:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Правительстве Ярославской области рассматривается инвестиционный проект, предполагающий создание в 2017 году городского туристического автобусного маршрута. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев.
– Пилотный проект будет реализован на территории Ярославля. Маршрут пройдет по центральной части города и позволит туристам комфортно перемещаться между основными достопримечательностями и музеями, – поделился подробностями Максим Александрович.
Билет будет действителен 24 часа с момента покупки. Согласно проекту, экскурсия рассчитана на полтора часа. Аудиогид с синхронным переводом на восемь языков мира можно будет скачать на смартфон в любом музее или отеле.
В России подобные автобусные туры существуют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В планах Правительства Ярославской области – внедрить подобный формат не только в Ярославле, но и в других городах региона, которые входят в Золотое кольцо.
– Пилотный проект будет реализован на территории Ярославля. Маршрут пройдет по центральной части города и позволит туристам комфортно перемещаться между основными достопримечательностями и музеями, – поделился подробностями Максим Александрович.
Билет будет действителен 24 часа с момента покупки. Согласно проекту, экскурсия рассчитана на полтора часа. Аудиогид с синхронным переводом на восемь языков мира можно будет скачать на смартфон в любом музее или отеле.
В России подобные автобусные туры существуют в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В планах Правительства Ярославской области – внедрить подобный формат не только в Ярославле, но и в других городах региона, которые входят в Золотое кольцо.