ОРЕАНДА-НОВОСТИ Авторынок Германии в январе вырос на 10,5% и составил 241399 машин.



Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 3%, что свидетельствует о сохранении положительной динамике продаж в наступившем году.



Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке остаётся Volkswagen, который в январе реализовал 49535 машин (+5,1%).



На втором месте идёт Mercedes-Benz, увеличивший реализацию на 20,1% до 24372 единиц.



Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 21668 автомобилей (-0,3%). Замыкают пятёрку лидеров BMW (20387 шт., +18,8%) и Opel (17287 шт., +4,5%).