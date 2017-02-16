ОРЕАНДА-НОВОСТИ Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам января увеличились на 10,1% до 1 млн 203 тыс. 958 машин.



Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат за первый месяц года за последние 9 лет.



Как отмечается в обзоре европейского авторынка за январь, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 140273 машины (+10%).



На втором месте идет Ford с показателем 83903 автомобиля (+9,5%). Третью строчку занимает Opel/Vauxhall, реализовавший 75277 машин – на 5,3% больше, чем годом ранее.



Замыкают пятёрку лидеров две французские марки – Renault (74041 шт., +10%) и Peugeot (72653 шт., +10,3%).