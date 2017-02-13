ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», то в России составил 314,7 тыс. единиц, что на 1,9% больше, чем за тот же период годичной давности.

Лидером вторичного рынка по-прежнему остаётся отечественная марка LADA, на долю которой приходится более четверти от общего объёма. В количественном выражении это соответствует 85,3 тыс. штук – на 2,1% больше, чем год назад. Второе место традиционно принадлежит японской Toyota, чей показатель составил 37 тыс. экземпляров (-0,8%). Замыкает тройку лидеров другой японский бренд – Nissan (16,7 тыс. шт.; -1,7%).

Среди моделей лидерство сохраняет хэтчбек LADA 2114, объём вторичного рынка которого составил 9,6 тыс. единиц, что на 2,9% больше результата годичной давности.