Великий Устюг занял первое место среди малых городов России по популярности
07.01.2017, 11:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Великий Устюг занял первое место среди малых городов России по популярности. Такие данные обнародованы сервисом по поиску отелей RoomGuru.ru. Было проанализировав данные броней гостиниц с 1 января по 31 декабря в городах с населением до 50 тысяч человек.
В итоге рейтинг-2016 возглавил Великий Устюг. Вместе с ним в десятку самых популярных городов вошли Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Карелия), Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич (Ярославская область), Плес (Ивановская область), Печоры (Псковская область), Валдай (Новгородская область) и Торжок (Тверская область).
Больше всего туристы потратили на проживание в Плесе - в среднем 6,6 тысячи рублей в сутки, меньше всего - в Торжке (2,7 тысячи). На родине Деда Мороза ночевка в гостинице обошлась гостям в среднем в 4,5 тысячи рублей. Как правило, в отелях малых городов туристы останавливались на одну ночь. По данным агентства ТурСтат, в этом году турпоток в малые города вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.
В итоге рейтинг-2016 возглавил Великий Устюг. Вместе с ним в десятку самых популярных городов вошли Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Карелия), Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич (Ярославская область), Плес (Ивановская область), Печоры (Псковская область), Валдай (Новгородская область) и Торжок (Тверская область).
Больше всего туристы потратили на проживание в Плесе - в среднем 6,6 тысячи рублей в сутки, меньше всего - в Торжке (2,7 тысячи). На родине Деда Мороза ночевка в гостинице обошлась гостям в среднем в 4,5 тысячи рублей. Как правило, в отелях малых городов туристы останавливались на одну ночь. По данным агентства ТурСтат, в этом году турпоток в малые города вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.