Владивостокская таможня выдаст 37 ПТС без установки системы ГЛОНАСС
15.03.2017, 11:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Приморье продолжается выдача паспортов технических средств на иностранные автомобили, ввезённые на территорию края до 15 февраля без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Как сообщили во Владивостокской таможне, осталось оформить ещё 37 транспортных средств.
«Временный мораторий на новый таможенный регламент был введен с 17 февраля, за это время документы на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже почти полторы тысячи человек. Осталось выдать ещё 37 ПТС на автомобили, ввезённые в регион до 15 февраля», – отметили в ведомстве.
Как быть остальным и что будет с автомобильным бизнесом Приморья – на этот вопрос ответил на днях Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в одном из интервью.
Владимир Миклушевский подчеркнул, эта проблема возникла из-за того, что разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей.
«Я обратился к Полпреду Юрию Петровичу Трутневу и хотел бы поблагодарить его за оперативно принятые решения: Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями и АО “ГЛОНАСС” поручено разработать специальное упрощённое устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины. В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть», – заявил Губернатор Приморья.
Глава региона отметил, малый и средний бизнес – это основа экономики края, это сотни компаний и тысячи рабочих мест, но речь идёт не только о сегменте экономики, но и о простых жителях края и всего дальневосточного региона, которых лишают право выбора.
«Приморье – самый автомобилизированный регион в России, количество автомобилей на тысячу жителей в два раза больше, чем в Москве. Поэтому, конечно, для нас решение этого вопроса очень важно. Полпред президента Юрий Трутнев неоднократно подчёркивал, что нововведение не является запретительной мерой для ввоза в Россию подержанных праворульных машин иностранного производства. Многим дальневосточникам нравятся подержанные японские авто, надёжные и экономичные в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать их интересы. У каждого человека должно быть право выбора», – заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, ранее заместитель председателя Правительства - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что проблемы с регистрацией подержанных автомобилей – результат плохой работы ответственной структуры – Министерства промышленности и торговли РФ. Он отметил, что решение необходимо искать вместе с этим ведомством.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
«Временный мораторий на новый таможенный регламент был введен с 17 февраля, за это время документы на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже почти полторы тысячи человек. Осталось выдать ещё 37 ПТС на автомобили, ввезённые в регион до 15 февраля», – отметили в ведомстве.
Как быть остальным и что будет с автомобильным бизнесом Приморья – на этот вопрос ответил на днях Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в одном из интервью.
Владимир Миклушевский подчеркнул, эта проблема возникла из-за того, что разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей.
«Я обратился к Полпреду Юрию Петровичу Трутневу и хотел бы поблагодарить его за оперативно принятые решения: Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями и АО “ГЛОНАСС” поручено разработать специальное упрощённое устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины. В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть», – заявил Губернатор Приморья.
Глава региона отметил, малый и средний бизнес – это основа экономики края, это сотни компаний и тысячи рабочих мест, но речь идёт не только о сегменте экономики, но и о простых жителях края и всего дальневосточного региона, которых лишают право выбора.
«Приморье – самый автомобилизированный регион в России, количество автомобилей на тысячу жителей в два раза больше, чем в Москве. Поэтому, конечно, для нас решение этого вопроса очень важно. Полпред президента Юрий Трутнев неоднократно подчёркивал, что нововведение не является запретительной мерой для ввоза в Россию подержанных праворульных машин иностранного производства. Многим дальневосточникам нравятся подержанные японские авто, надёжные и экономичные в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать их интересы. У каждого человека должно быть право выбора», – заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, ранее заместитель председателя Правительства - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что проблемы с регистрацией подержанных автомобилей – результат плохой работы ответственной структуры – Министерства промышленности и торговли РФ. Он отметил, что решение необходимо искать вместе с этим ведомством.
Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».