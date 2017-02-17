Вокзал Ярославль-Главный адаптируют под современные условия
17.02.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вокзал Ярославль-Главный станет первым объектом, который модернизируют в рамках пилотного проекта "Вокзал - лицо города". Данный проект в преддверии празднования 50-летия маршрута Золотое кольцо России реализуют Правительство Ярославской области и Северная железная дорога.
– Железнодорожные вокзалы – это ворота города. Они должны производить впечатление, как внешним видом, так и функциональностью, – приводит слова заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева портал органов власти региона. – Реализация проекта позволит вывести на новый уровень использование возможностей вокзала с точки зрения повышения туристической привлекательности Ярославля и региона в целом. Кроме того, территорию и помещения вокзала предполагается адаптировать для проведения культурных и просветительских мероприятий. Это пока инновационный для России опыт. Но он обусловлен необходимостью соответствовать требованиям времени и запросам международного туриста. Надеюсь, в дальнейшем он может быть использован в других городах маршрута Золотое кольцо России для создания единого информационного пространства.
--- Информация: специализированный источник поможет выбрать и заказать водные стены для зала ресторана, холла отеля или офиса, салона красоты, магазина с гарантией качества на весь перечень услуг, возможностью ознакомиться с представленными образцами интерьерных водопадов, пузырьковых панелей, колонн и колоннад, получить множество полезной профильной информации, а также воспользоваться консультацией специалиста при оформлении договора на поставку и монтаж систем и оборудования. ---
После модернизации Ярославль-Главный оснастят системами информационного обслуживания. Здесь можно будет в максимально удобной и наглядной форме получить информацию о достопримечательностях города, интересных мероприятиях и туристических маршрутах и программах, объектах индустрии гостеприимства, приобрести необходимые билеты и путёвки. Здание вокзала и его территория будут разделены на функциональные зоны, оснащённые мультимедийным оборудованием. Сейчас разрабатывается дизайн-проект модернизации вокзала с учётом предложений экспертного сообщества.
Важная задача, которая ставится перед авторами проекта модернизации, – сохранение архитектурного своеобразия и цельности объекта. Основное здание построено в 1952 году в стиле сталинского ампира и является памятником историко-культурного наследия. Башня вокзала и часы, декорированные символами знаков зодиака, уже давно стали уникальным стилевым элементом Привокзальной площади. Инициаторы проекта хотят дополнить идентичность современной функциональностью.
– Железнодорожные вокзалы – это ворота города. Они должны производить впечатление, как внешним видом, так и функциональностью, – приводит слова заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева портал органов власти региона. – Реализация проекта позволит вывести на новый уровень использование возможностей вокзала с точки зрения повышения туристической привлекательности Ярославля и региона в целом. Кроме того, территорию и помещения вокзала предполагается адаптировать для проведения культурных и просветительских мероприятий. Это пока инновационный для России опыт. Но он обусловлен необходимостью соответствовать требованиям времени и запросам международного туриста. Надеюсь, в дальнейшем он может быть использован в других городах маршрута Золотое кольцо России для создания единого информационного пространства.
--- Информация: специализированный источник поможет выбрать и заказать водные стены для зала ресторана, холла отеля или офиса, салона красоты, магазина с гарантией качества на весь перечень услуг, возможностью ознакомиться с представленными образцами интерьерных водопадов, пузырьковых панелей, колонн и колоннад, получить множество полезной профильной информации, а также воспользоваться консультацией специалиста при оформлении договора на поставку и монтаж систем и оборудования. ---
После модернизации Ярославль-Главный оснастят системами информационного обслуживания. Здесь можно будет в максимально удобной и наглядной форме получить информацию о достопримечательностях города, интересных мероприятиях и туристических маршрутах и программах, объектах индустрии гостеприимства, приобрести необходимые билеты и путёвки. Здание вокзала и его территория будут разделены на функциональные зоны, оснащённые мультимедийным оборудованием. Сейчас разрабатывается дизайн-проект модернизации вокзала с учётом предложений экспертного сообщества.
Важная задача, которая ставится перед авторами проекта модернизации, – сохранение архитектурного своеобразия и цельности объекта. Основное здание построено в 1952 году в стиле сталинского ампира и является памятником историко-культурного наследия. Башня вокзала и часы, декорированные символами знаков зодиака, уже давно стали уникальным стилевым элементом Привокзальной площади. Инициаторы проекта хотят дополнить идентичность современной функциональностью.