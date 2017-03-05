Volkswagen открыл новый дилерский центр в Ярославле
05.03.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen открыла в Ярославле новый дилерский центр Volkswagen "СИМ-Хоф", который на сегодняшний день является единственным автосалоном марки в этом городе. Группа компаний "СИМ" работает на автомобильном рынке России с 1992 года и входит в TOP-25 лучших дилерских групп в стране.
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый дилерский центр Volkswagen "СИМ-Хоф" осуществляет продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагает клиентам полный спектр услуг сервисного обслуживания, кузовной ремонт, а также страховые услуги, услуги кредитования и trade-in.
Автосалон "СИМ-Хоф" общей площадью более 1200 кв. м построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами марки Volkswagen. В шоу-руме автоцентра представлен весь модельный ряд марки, здесь же расположена комфортная клиентская зона с детским уголком и wi-fi.
На территории современного технического центра "СИМ-Хоф" площадью 480 кв. м находятся семь постов для ремонта, оснащённых современным контрольно-диагностическим оборудованием для сервисного обслуживания автомобилей марки Volkswagen. Пропускная способность сервисного центра составляет 40 автомобилей в день. Весь персонал автоцентра "СИМ-Хоф" прошёл обучение и квалификационную аттестацию в специализированном учебном центре марки Volkswagen.
"Volkswagen демонстрирует хорошие результаты продаж в России – спрос на легковые автомобили марки увеличивается. Мы продолжаем наращивать своё присутствие в регионах, о чём свидетельствует открытие нового дилерского центра марки в Ярославле", – отметил директор по развитию марки Volkswagen Пётр Зайсек.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам двух месяцев 2017 года российские дилеры Volkswagen реализовали 10942 автомобиля, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый дилерский центр Volkswagen "СИМ-Хоф" осуществляет продажу новых автомобилей и автомобилей с пробегом, предлагает клиентам полный спектр услуг сервисного обслуживания, кузовной ремонт, а также страховые услуги, услуги кредитования и trade-in.
Автосалон "СИМ-Хоф" общей площадью более 1200 кв. м построен в соответствии с высокими корпоративными стандартами марки Volkswagen. В шоу-руме автоцентра представлен весь модельный ряд марки, здесь же расположена комфортная клиентская зона с детским уголком и wi-fi.
На территории современного технического центра "СИМ-Хоф" площадью 480 кв. м находятся семь постов для ремонта, оснащённых современным контрольно-диагностическим оборудованием для сервисного обслуживания автомобилей марки Volkswagen. Пропускная способность сервисного центра составляет 40 автомобилей в день. Весь персонал автоцентра "СИМ-Хоф" прошёл обучение и квалификационную аттестацию в специализированном учебном центре марки Volkswagen.
"Volkswagen демонстрирует хорошие результаты продаж в России – спрос на легковые автомобили марки увеличивается. Мы продолжаем наращивать своё присутствие в регионах, о чём свидетельствует открытие нового дилерского центра марки в Ярославле", – отметил директор по развитию марки Volkswagen Пётр Зайсек.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам двух месяцев 2017 года российские дилеры Volkswagen реализовали 10942 автомобиля, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.