ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Volkswagen Golf в 2016 году остался самой продаваемой моделью на европейском рынке. Таким образом, этот титул бестселлер Volkswagen сохраняет восьмой год подряд. Между тем, уже весной в Европе стартуют продажи обновлённой версии Golf.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в 2016 году остается Volkswagen Golf с показателем 492952 реализованных машины (-7,8%). На второе место вышла Renault Clio, чьи продажи увеличились на 3% до 315115 автомобилей. Третий результат показал Volkswagen Polo – реализация этой модели составила 308561 единицу (+1,9%).



Далее идёт Ford Fiesta, на котором остановили свой выбор 300528 европейских покупателей (-4,4%). Замыкает пятёрку лидеров Opel/Vauxhall Corsa, разошедшаяся тиражом 264844 экземпляра (-1,9%).