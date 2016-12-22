Volkswagen Polo получил новые опции
22.12.2016, 12:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen расширила комплектации бестселлера Polo, который уже доступен для заказа у официальных дилеров марки в обновленных версиях.
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в палитру цветов модели добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.
В базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black.
Для Volkswagen Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten.
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в палитру цветов модели добавлен эксклюзивный металлик Copper Orange, который теперь предлагается для комплектаций Conceptline, Trendline, Comfortline и Highline.
В базовое оснащение Polo GT добавлен центральный подлокотник спереди. Опционально для Polo в комплектации Highline теперь доступны 16-дюймовые легкосплавные диски Portago, а также боковые зеркала цвета Deep Black.
Для Volkswagen Polo комплектаций Highline и GT для заказа стала доступна черная крыша в составе пакета «Дизайн» в сочетании с цветами кузова белый Pure, красный Wild Cherry, коричневый Toffee, бежевый Titanium, серебристый Reflex и серый Tungsten.