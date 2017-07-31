ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen разработала новое предложение по лизингу при государственной поддержке, которое в период с 28 июля по 1 декабря 2017 года распространяется на Volkswagen Polo и Jetta жёлтого и белого цвета, приобретаемых корпоративными клиентами для использования в качестве такси.

Благодаря совместной программе «Фольксваген Груп Рус» и «Фольксваген Груп Финанс», корпоративные клиенты смогут приобрести автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta российской сборки для эксплуатации в такси на специальных условиях с выгодой до 18% от рекомендованной розничной цены, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Участие в программе возможно при соблюдении следующих условий: автомобиль должен предоставляться в лизинг на срок не менее, чем 12 месяцев, авансовый платеж от 10% до 50% стоимости автомобиля, договор лизинга необходимо заключить не позднее 1 декабря 2017 года, автомобиль не должен ранее находиться в лизинге. Для участия в Volkswagen Leasing с государственной поддержкой необходимо предоставить полис ОСАГО с отметкой, подтверждающей использование приобретаемого автомобиля в качестве такси.