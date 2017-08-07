ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen начали приём заказов на специальную комплектацию полноразмерного кроссовера Touareg – Wolfsburg Edition. Цена на новинку стартует от 3 млн 199 тыс. рублей, выгода при покупке модели до 545 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Специальная версия Wolfsburg Edition предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельными моторами мощностью 204 или 245 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Кроме того, одна из версий с дизельным двигателем 245 л.с. оборудуется системой полного привода 4XMotion с увеличенными внедорожными возможностями. Гарантия на Volkswagen Touareg действует 2 года без ограничения пробега.

Volkswagen Touareg Wolfsburg Edition оборудуется новыми 19-дюймовыми колесными дисками Moab серебристо-черного цвета, бампером в дизайне Chrome & Style, зеркалами, окрашенными в черныйцвет, затемненными задними LED-фонарями, тонированными задними и боковыми стёклами (65%), чёрными рейлингами. Снаружи версию также можно будет отличить по фирменным шильдикам c гербом города Wolfsburg на средних стойках.

Интерьер автомобиля выполнен в комбинированном чёрно-сером цвете Moonrock Grey-Titanium, а потолок имеет чёрную отделку. В салоне Wolfsburg Edition установлены черно-серые кожаные сиденья Vienna с вентиляцией спереди и подогревом на первом и втором ряду. Передние сиденья также оборудованы электроприводом и памятью настроек. По желанию цвет сидений может быть однотонным чёрным. Дополняют картину стальные накладки на педали и пороги.