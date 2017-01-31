Volkswagen начал продажи нового Tiguan в России
31.01.2017, 17:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Volkswagen начала продажи в России кроссовера Tiguan нового поколения, производство которого налажено на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. Новый Volkswagen Tiguan представлен в трёх комплектациях – Trendline, Comfortline и Highline – по цене от 1 млн 459 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Volkswagen. Для новинки доступны четыре новых бензиновых двигателя (Euro 6) – 1,4 л (125 л.с.), 1,4 л (150 л.с.), 2,0 л (180 л.с.), 2,0 л (220 л.с.), и один новый дизельный двигатель (Euro 5) – 2 л (150 л.с.). Доступны дорожная и внедорожная модификации, с различным углом въезда и разной геометрической проходимостью.
Во всех комплектациях новый Tiguan оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя, трёхзонным климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, а также системой «ЭРА-Глонасс».
Комплектация Trendline оснащается аудиосистемой Composition Color с 5” сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth. А в качестве опции доступен пакет Media с аудиосистемой Composition Media 8”, интерфейсом App-connect и системой автоматической парковки Park Assist. Базовую версию можно заказать с бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,4 л (125 л.с.), выбрав между 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Обе версии являются переднеприводными и предлагаются за 1 млн 459 тыс. рублей и 1 млн 559 тыс. рублей соответственно. Полноприводная версия 4Motion для данной комплектации доступна с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.) и 6-ступенчатой ручной коробкой передач по цене от 1 млн 659 тыс. рублей.
В версии Comfortline добавляется подогрев задних сидений, светодиодные фары, розетка на 230В и фонарик в багажном отделении, передние и задние датчики парковки. Дополнительно можно приобрести выгодные пакеты с панорамной крышей, эргономичными сиденьями или навигационной системой. Также доступна индукционная зарядка для мобильного телефона и электропривод двери багажного отделения. Для этой комплектации становятся доступны такие бензиновые двигатели, как 1,4 л (150 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, впервые в классе данный силовой агрегат доступен с полным приводом 4Motion, 2,0 л (180 л.с.) с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и дизельный двигатель 2 л (150 л.с.). Стоимость автомобиля в версии Comfortline варьируется от 1 млн 559 тыс. рублей до 1 млн 859 тыс. рублей.
В топовой версии Highlinе добавляется лобовое стекло с электроподогревом, адаптивные фары, легкосплавные диски 18”, цифровая приборная панель Active info Display, комбинированная отделка салона и аудиосистема Composition media 8”. Доступен опциональный адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, легкосплавные диски 19”, система кругового обзора Area View и кожаные сиденья с электроприводом Smart Comfort Seats. В этой комплектации для заказа становится доступен двигатель объёмом 2 литра и мощностью 220 л.с. Максимальная скорость для этой версии составляет 220 км/ч, а до 100 км/ч Tiguan может разогнаться за 6,5 секунд. Стоимость нового Tiguan в версии Highlinе составляет от 1 млн 829 тыс. рублей до 2 млн 019 тыс. рублей.
Что касается экстерьера автомобиля, уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, чёрными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.
Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом увеличилось пространство в са
Во всех комплектациях новый Tiguan оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя, трёхзонным климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, а также системой «ЭРА-Глонасс».
Комплектация Trendline оснащается аудиосистемой Composition Color с 5” сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth. А в качестве опции доступен пакет Media с аудиосистемой Composition Media 8”, интерфейсом App-connect и системой автоматической парковки Park Assist. Базовую версию можно заказать с бензиновым двигателем с турбонаддувом 1,4 л (125 л.с.), выбрав между 6-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями. Обе версии являются переднеприводными и предлагаются за 1 млн 459 тыс. рублей и 1 млн 559 тыс. рублей соответственно. Полноприводная версия 4Motion для данной комплектации доступна с бензиновым двигателем 1,4 л (150 л.с.) и 6-ступенчатой ручной коробкой передач по цене от 1 млн 659 тыс. рублей.
В версии Comfortline добавляется подогрев задних сидений, светодиодные фары, розетка на 230В и фонарик в багажном отделении, передние и задние датчики парковки. Дополнительно можно приобрести выгодные пакеты с панорамной крышей, эргономичными сиденьями или навигационной системой. Также доступна индукционная зарядка для мобильного телефона и электропривод двери багажного отделения. Для этой комплектации становятся доступны такие бензиновые двигатели, как 1,4 л (150 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями, впервые в классе данный силовой агрегат доступен с полным приводом 4Motion, 2,0 л (180 л.с.) с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями и дизельный двигатель 2 л (150 л.с.). Стоимость автомобиля в версии Comfortline варьируется от 1 млн 559 тыс. рублей до 1 млн 859 тыс. рублей.
В топовой версии Highlinе добавляется лобовое стекло с электроподогревом, адаптивные фары, легкосплавные диски 18”, цифровая приборная панель Active info Display, комбинированная отделка салона и аудиосистема Composition media 8”. Доступен опциональный адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке, легкосплавные диски 19”, система кругового обзора Area View и кожаные сиденья с электроприводом Smart Comfort Seats. В этой комплектации для заказа становится доступен двигатель объёмом 2 литра и мощностью 220 л.с. Максимальная скорость для этой версии составляет 220 км/ч, а до 100 км/ч Tiguan может разогнаться за 6,5 секунд. Стоимость нового Tiguan в версии Highlinе составляет от 1 млн 829 тыс. рублей до 2 млн 019 тыс. рублей.
Что касается экстерьера автомобиля, уже в базовой комплектации модель оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками Montana, чёрными рейлингами на крыше, светодиодными задними фонарями и передними противотуманными фарами с поворотной подсветкой. Для Volkswagen Tiguan в комплектации Comfortline и Highline доступна панорамная крыша со сдвижным люком и фоновой подсветкой, а также светодиодные фары. В зависимости от комплектации, Tiguan может предложить хромированную отделку элементов экстерьера и светодиодные задние 3D-фонари.
Масса модели уменьшена на 50 кг по сравнению с предшественником. При этом увеличилось пространство в са