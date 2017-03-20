Volkswagen отзывает в России автомобили Passat, Touran и Caddy
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Фольксваген Груп Рус» 17 марта объявила об отзыве 83 автомобилей Volkswagen Passat, Touran и Caddy, реализованных с 2004-го по 2014 гг. Автомобили Volkswagen Passat, Touran, Caddy оборудованы газовыми баллонами с лакокрасочным покрытием определённого состава (системы). Проведенные периодические проверки и возможные внешние повреждения показали, что со временем на них образуется коррозия, вследствие чего возникает необходимость своевременной замены газовых баллонов с определённым лакокрасочным покрытием, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные представители изготовителя «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.