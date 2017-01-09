ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Немецкий автоконцерн Volkswagen по итогам 2016 года стал мировым лидером по продажам автомобилей, несмотря на разразившийся в конце 2015 года дизельный скандал.



В прошлом году Volkswagen увеличил реализацию на 1,4% до 10 млн 102 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом за всю историю немецкого автоконцерна.



Таким образом, Toyota, которая возглавляла мировой рейтинг продаж в предыдущие четыре года, опустилась на второе место с показателем 9 млн 947 тыс. машин (+0,2%). Третий результат показал альянс Renault-Nissan – 8 млн 513 тыс. автомобилей (+6,2%). Далее следует корейский автоконцерн Hyundai-KIA, чья реализация составила 8 млн 175 тыс. машин (+1,9%). Замыкает пятёрку мировых лидеров General Motors с показателем 7 млн 972 тыс. автомобилей (+0,3%).