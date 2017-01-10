Volkswagen увеличил продажи LCV в РФ на 12% в 2016 году
10.01.2017, 16:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в декабре реализовали 860 лёгких коммерческих автомобилей, что на 35,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2016 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 12,1% и составили 6400 единиц, сообщает пресс-служба компании.
Как отмечается, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке и то, что продукция марки Volkswagen Коммерческие автомобили полностью поставляется из-за рубежа, когда большинство конкурентов имеют производство в России, марке удалось удержать свои позиции, увеличив продажи и операционную прибыль.
Наибольшей популярностью у покупателей, по-прежнему, пользуются автомобили серии Т. Одним из ключевых событий в 2016 году стал долгожданный старт продаж нового пикапа Amarok. А в 2017 году на российский рынок выходит новый Crafter.
Как отмечается, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке и то, что продукция марки Volkswagen Коммерческие автомобили полностью поставляется из-за рубежа, когда большинство конкурентов имеют производство в России, марке удалось удержать свои позиции, увеличив продажи и операционную прибыль.
Наибольшей популярностью у покупателей, по-прежнему, пользуются автомобили серии Т. Одним из ключевых событий в 2016 году стал долгожданный старт продаж нового пикапа Amarok. А в 2017 году на российский рынок выходит новый Crafter.