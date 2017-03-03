ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volkswagen в феврале реализовали 6361 автомобиль, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. За два первых месяца 2017 года продажи марки в нашей стране увеличились на 11% и составили 10942 машины.

Бестселлером марки на российском рынке остаётся седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 3577 покупателей (+10,9%). По-прежнему сохраняется высокий спрос на модели сегмента SUV. Продажи Volkswagen Tiguan выросли вдвое и составили 1741 автомобиль первого и второго поколения этой модели. Как отмечается, интерес к Tiguan определяется, в том числе, наличием экономичных двигателей объёмом 1.4 литра. Реализация внедорожника Volkswagen Touareg увеличилась на 20% до 403 единиц.