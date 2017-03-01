Volvo отзывает в России около 900 внедорожников XC90
01.03.2017, 19:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Вольво Карс" 28 февраля объявила об отзыве 887 внедорожников Volvo XC90, реализованных с 2015-го по 2016 год. Причиной отзыва автомобилей Volvo XC90 стала возможность ненадёжного закрепления дренажного шланга системы кондиционирования. Данный шланг предназначен для отвода из транспортного средства конденсата, образующегося в установке кондиционирования воздуха. При ненадёжном креплении шланга влага может проникать в пассажирский салон, что может приводить к проблемам в работе системы кондиционирования воздуха. Если течь не будет обнаружена, то со временем это скажется на работе других электрических систем автомобиля. В этом случае в модуль снабжения водителя информацией могут поступать различные предупреждающие сообщения, указывающие на появление неисправности, сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уполномоченные дилеры "Вольво Карс" уведомляют владельцев автомобилей Volvo XC90, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных автомобилях Volvo XC90 будет выполнена проверка крепления дренажного шланга системы кондиционирования и при необходимости его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные дилеры "Вольво Карс" уведомляют владельцев автомобилей Volvo XC90, подпадающих под отзыв, путём рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости, предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На указанных автомобилях Volvo XC90 будет выполнена проверка крепления дренажного шланга системы кондиционирования и при необходимости его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.