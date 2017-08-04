ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Volvo в июле реализовали 484 автомобиля – на 18% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2017 года продажи Volvo составили 3642 машины, что на 32% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Бестселлером марки на российском рынке остается компактный кроссовер ХС60, чьи продажи в июле выросли на 32% до 215 автомобилей. Как сообщалось ранее, поставки ХС60 будут продолжены вплоть до окончания производства текущего поколения кроссовера в сентябре. Ожидается, что в салонах российских дилеров Volvo автомобили первого поколения будут в наличии до конца нынешнего года. В начале 2018 года у российских дилеров появится совершенно новый ХС60, впервые представленный на Женевском автосалоне в марте 2017 года.