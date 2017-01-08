ОРЕАНДА-НОВОСТИ Все гостиницы и хостелы столиц прошли классификацию к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Различные категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги.



Согласно информации, предоставленной пресс-службой Департамента спорта и туризма города Москвы, высшую категорию «Пять звезд» получили 27 столичных гостиниц.«Четыре звезды» — 74 гостиницы, а «Три звезды» присвоены 184 отелям. Категории «две звезды» соответствуют 98 средств размещения, «одной звезде» — 40 отелей. Последний класс — «без звезд» — присвоен 447 гостиницам, в том числе 230 хостелам.



«Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это «серые» хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года», — сообщили в пресс-службе. Контролировать это будет Департамент спорта и туризма совместно с правоохранительными органами.



Процесс присвоения звёзд гостиницам продолжится и в 2017 году. Однако пройти процедуру смогут только лишь строящиеся гостиницы или новые отели, под которые в 2017-м переоборудуют нежилые здания. В Москве таких объектов около полусотни.



Кроме того, гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звёздности и получать свидетельства заново раз в три года.



«Классификация нужна, чтобы предоставить достоверную информацию покупателю о той услуге, которую он приобретает. Если гостиница не дотягивает до заявленной звездности, ей присваивают более низкую категорию», — пояснили в Департаменте спорта и туризма города Москвы.



Как рассказал в интервью mos.ru руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев, кроме того, на время проведения чемпионата будут использоваться отели ближнего Подмосковья, а это ещё около 15 тысяч мест. Также возможна организация временных гостиниц на речных судах. Соответствующие договорённости с судовладельцами уже достигнуты. То есть мест для болельщиков будет достаточно.



В 2018 году Москва станет главным городом чемпионата мира. Официальными стадионами, где будут сыграны важнейшие матчи мундиаля, станут Большая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» и стадион «Спартак». Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. С 17 июня по 2 июля 2017 года в столице на стадионе «Спартак» состоится своего рода репетиция — Кубок конфедераций, футбольный турнир национальных сборных — победителей континентальных первенств по футболу. В конце 2017-го в Москве пройдёт финальная жеребьёвка чемпионата мира 2018 года.