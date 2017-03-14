ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рост числа участников и возвращение крупных национальных экспозиций станут особенностями Международной выставки MITT «Путешествия и туризм» в 2017 году. Мероприятие проводится с 14 по 16 марта 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» в 24-й раз.

MITT входит в пятерку крупнейших туристических выставок мира и всегда высоко оценивается международным туристским сообществом. На ней представлен широкий спектр внутренних и выездных туристических направлений и возможных вариантов отдыха в России и за рубежом.

В 2017 году на выставке свои предложения презентуют порядка 2 000 компаний, из них более 150 принимают участие в мероприятии впервые. Столь представительный состав участников на выставке наблюдается впервые с 2014 года. Это свидетельствует о том, что отрасль окончательно оправилась от потрясений трехлётней давности и вернулась к стабильному развитию.

Страной-партнёром MITT 2017 выступает Испания, регионом-партнёром уже четвёртый год становится Алтайский край (первый день на выставке по традиции объявлен днем Алтайского края).

Ведущие туроператоры, с которыми работают крупнейшие агентские сети и турагентства по всей стране, подготовили к выставке широкий спектр предложений по 60 российским регионам.

Обширные экспозиции представят и соседние с Россией страны – Беларусь, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия.

В рамках выставки впервые будет проходить IT-конференция MITT Digital «Технологии на практике», которая соберет представителей туристических агентств, туроператорских компаний и профессионалов рынка online-travel.

Кроме того, запланированы панельная дискуссия MITT-Регион «Российский турпродукт – от идеи до туриста», посвящённая взаимодействию турбизнеса с региональными туристическими администрациями, бизнес-сессия для отельеров MITT Саммит–Отель «Гостиничный бизнес в России 2017: новые тренды, технологии, знания», где будут рассмотрены ключевые вопросы, связанные с управлением отелями и достижением максимальной доходности.