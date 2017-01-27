Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь вошли в ТОП-10 российских курортов для отдыха иностранных туристов в 2017 году
27.01.2017, 10:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных курортов Российской Федерации для отдыха иностранных туристов в 2017 году. Рейтинг составлен сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по данным броней отелей для проживания с 1 мая по 31 августа 2017 года.
По данным сервиса, в этом году иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах Ялты в среднем на 8 ночей и платят 4,6 тысяч рублей в сутки. Среди самых популярных крымских курортных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в Феодосии.
По данным сервиса, в этом году иностранные туристы бронируют проживание в гостиницах Ялты в среднем на 8 ночей и платят 4,6 тысяч рублей в сутки. Среди самых популярных крымских курортных направлений меньше всего иностранные туристы потратят на проживание в Феодосии.