Японский авторынок в феврале показал рост на 16%
05.03.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Японский авторынок в феврале вырос на 16,2% до 248159 единиц, без учёта мини-каров с объёмом двигателя до 660 куб. см. По данным, полученным "АВТОСТАТ" в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за первые два месяца 2017 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 457230 машин (+13%).
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 131310 автомобилей (+32,2%). Второе место по объёму продаж занимает Nissan с показателем 39834 машины (+16,2%). Замыкает тройку лидеров Honda, снизившая реализацию на 5,9% до 34276 автомобилей.
Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи составили 131310 автомобилей (+32,2%). Второе место по объёму продаж занимает Nissan с показателем 39834 машины (+16,2%). Замыкает тройку лидеров Honda, снизившая реализацию на 5,9% до 34276 автомобилей.