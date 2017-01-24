ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В феврале 2017 года исполняется ровно 10 лет с того дня, когда кроссовер Nissan Qashqai впервые появился на рынке. С момента старта продаж Qashqai остаётся самым популярным кроссовером на европейском рынке. Успех этой модели вышел за пределы Европы: сегодня объём продаж Nissan Qashqai на мировом рынке составляет 3,3 млн единиц – в 137 странах мира.

В России с 2007 по 2016 год было реализовано более 260 тысяч автомобилей Nissan Qashqai. Только в прошлом году было продано 18723 экземпляра этой модели, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом.

В конце 2015 года на заводе компании Nissan в Cанкт-Петербурге стартовало производство кроссовера Qashqai, и с тех пор было выпущено 22862 экземпляра этой модели. В России Nissan Qashqai претерпел большие технические изменения в процессе адаптации модели к локальным условиям. Российские инженеры внесли в Qashqai более 200 технических доработок, сделав его комфортным и приспособленным к сложным дорожным условиям.