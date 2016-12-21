ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральное агентство по туризму и группа "Астерос" завершили второй этап работ по созданию государственной информационной системы "Электронная путёвка". В ходе проекта обеспечены контроль достаточности финансовых гарантий туроператоров и защита персональных данных.

"Электронная путёвка" обеспечит прозрачность и контроль деятельности туроператоров и турагентов рынка в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставит возможность оперативного мониторинга и информирования о ситуации в отрасли, а также формирования отчетности, содержащей достоверные статистические и аналитические данные. Важным преимуществом создаваемой системы является возможность для каждого туриста в режиме онлайн проверить статус своей путёвки.

Работы по созданию информационной системы начались на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева (резолюция от 3 сентября 2014 г. №ДМ-П44-65пр) в декабре 2014 года. Положение, регламентирующее порядок использования информационной системы "Электронная путёвка", согласно Федеральному закону №49-ФЗ от 2 марта 2016 года, вступает в силу с 1 января 2018 года. Одновременно с этим будет проведён комплекс мероприятий по внедрению ИС в операционные процессы деятельности участников туристского рынка на условиях её обязательного использования.

Исполнителем проекта по первому и второму этапам создания системы является группа "Астерос", выбранная по итогам открытых конкурсов в июне 2015 года и мае 2016 года.

Первый этап создания ИС завершился в конце прошлого года. В рамках проведённых работ был разработан опытный образец системы, а также организовано тестирование прототипа "Электронной и" при участии туроператоров "НТК Интурист", ITM Group и компании "Мегатек".

Для создания правил информационного обмена, а также отработки механизмов интеграции между "Электронной ой" и ИТ-системами финансовых организаций и страховых компаний, на втором этапе Ростуризм договорился о сотрудничестве с крупнейшими участниками российского туристического рынка, а также ведущими представителями рынка банковских и страховых услуг. В частности, в совместной работе по тестированию ИС приняли участие разработчик программного обеспечения для автоматизации туристской деятельности "Мегатек", туроператоры "НТК Интурист" и "Пулково-Сервис Тур", страховая компания ERV, российский коммерческий банк "Альфа-банк" и другие. До начала периода апробации Ростуризм запустил процедуру проведения рабочих встреч с участниками туристического рынка с целью обсуждения технологий реализации информационной системы "Электронная путёвка", а также разрабатываемых законодательных инициатив.

"Создание информационной системы "Электронная путёвка" направлено на защиту интересов потребителей и недопущение кризисных ситуаций в туристической отрасли. Она призвана повысить прозрачность и безопасность рынка, стать инструментом контроля за выполнением туроператорами своих обязательств перед клиентами и помочь туристам избегать недобросовестных компаний. Благодаря системе россияне будут чувствовать себя увереннее при покупке туров, в отрасли снизится количество "серых" схем работы и связанных с ними рисков для потребителя", – говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В 2016 году проделана большая работа по реализации проекта. Разработаны предложения по модернизации "Концепции создания информационной системы "Электронная путёвка" и внесению корректировок в нормативно-правовую базу Российской Федерации, запущен в тестовую эксплуатацию прототип системы, произведено выборочное подключение туроператоров к ИС, создана подсистема контроля финансовых гарантий туроператора при заключении договоров на реализацию туристических услуг.

Отдельное внимание уделяется вопросам информирования туроператоров о возможностях и функционале разрабатываемой системы, а также непосредственного привлечения к тестированию крупнейших представителей индустрии, чтобы осуществить легкий и безболезненный переход участников рынка на использование "Электронной и". Уже получены положительные отзывы об удобстве интерфейса будущей системы и информативности рабочего кабинета туроператора, в котором отображаются данные, переданные в ИС, и соответствующая статистика.

"ИС "Электронная путёвка" даст преимущество отечественным туроператорам перед иностранными системами бронирования в виде фактически госгарантий туристу. Идея электронной тури логично вписывается в общий курс государства на автоматизацию. При этом необходимо, чтобы предлагаемая технология оформления электронных путёвок легко стыковалась с действующим программным обеспечением туристических компаний и системами бронирования туроператоров, поэтому для нас как участника рынка важно принимать непосредственное участие в тестировании системы. Думаю, что благодаря совместной работе переход на использования ИС произойдёт быстро и естественно, и глобальных проблем не возникнет. Тем более, что сегодня туристический рынок технологически готов к смещению в виртуальное пространство", — говорит Александр Мусихин, заместитель генерального директора "НТК Интурист".

"Внедрение "Электронной и" будет способствовать снижению недобросовестной реализации путёвок и "серых" продаж псевдооператоров. Система даст возможность привести онлайн-продажи пакетных туров для физических лиц в соответствие с действующим законодательством. При этом регулятор сможет своевременно и оперативно исследовать и мониторить ситуацию на рынке туристических услуг не только в крупных городах, но и в регионах, что позволит в случае чрезвычайных ситуаций предпринимать оперативные действия, — комментирует Елена Ильиных, генеральный директор "Пулково-Сервис Тур". — В свою очередь, для быстрого перехода на ИС и эффективной работы с ней участникам рынка необходимы предложения со стороны регулятора, касающиеся минимизации расходов по внедрению системы, а также разъяснения относительно принципов хранения и обработки персональной информации и способов ее защиты".

"Данный инструмент позволит сделать прозрачным российский рынок туруслуг и понимать реальную картину по обязательствам туроператоров перед туристами. Клиентам также проще будет избегать услуг недобросовестных поставщиков. Кроме того, "Электронная путёвка" решит проблему доверия между всеми игроками рынка. Турист, видя купленную у в реестре, будет понимать, что он находится под гарантированной защитой государства", — считает Александр Галиновский, генеральный директор "Мегатек".