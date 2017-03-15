ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве 15 апреля пройдёт парад трамваев, который приурочен к 118-летию трамвайного движения в столице. Он начнётся с проезда колонны вагонов по центральным улицам.

Основная часть мероприятия пройдёт на Чистопрудном бульваре: здесь с 12:00 до 15:00 можно будет увидеть выставку уникальных транспортных средств. Это 16 трамваев, в числе которых запряжённая лошадьми конка и вагон Ф, выпущенный в 1908 году. Каждый вагон можно осмотреть и сфотографировать. Гостей встретят артисты в костюмах, соответствующих той или иной эпохе.

На выставке также будут представлены специальный рельсоочистительный вагон, вагон-вышка для обслуживания контактной сети и коллекция ретроавтомобилей музея «Московский транспорт».

«Трамвай является старейшим и вместе с тем одним из самых быстроразвивающихся видов общественного транспорта. Поэтому сегодня как никогда важно сохранить многолетнюю любовь москвичей к его истории и привить к нему уважение юных жителей столицы», — сообщил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

В программу парада трамваев включены развлечения для посетителей всех возрастов. Юные гости смогут изготовить картонную модель трамвая, а взрослые — поучаствовать в конкурсах и ответить на вопросы викторин. Кроме того, на Чистопрудном бульваре выступят музыкальные и творческие коллективы.

Регулярное движение трамваев в столице было открыто в 1899 году. В будние дни по 47 городским маршрутам проезжает более 750 трамвайных вагонов.