20 января в Москве частично будет перекрыта Большая Татарская улица
17.01.2017, 13:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 20 января с 10:00 до 14:00 перекроют участок Большой Татарской улицы. Автомобилисты не смогут проехать от пересечения со Старым Толмачёвским переулком до пересечения с Малым Татарским переулком.
Кроме того, ограничения на нескольких улицах в Центральном округе действуют с 9 января. Так, до 31 марта из-за строительства инженерных сетей поэтапно перекрывают одну полосу движения на улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной. То же самое на Волхонке от дома 11а до дома 6.
С 9 января по 5 февраля ограничения действуют и на Покровском бульваре в районе дома 3, строения 1, дома 20/1, строений 1 и 2. А с 6 февраля по 31 марта ограничат движение в районе дома 4/17, строений 1 и 10.
Кроме того, ограничения на нескольких улицах в Центральном округе действуют с 9 января. Так, до 31 марта из-за строительства инженерных сетей поэтапно перекрывают одну полосу движения на улице Балчуг от дома 1 до пересечения с Садовнической набережной. То же самое на Волхонке от дома 11а до дома 6.
С 9 января по 5 февраля ограничения действуют и на Покровском бульваре в районе дома 3, строения 1, дома 20/1, строений 1 и 2. А с 6 февраля по 31 марта ограничат движение в районе дома 4/17, строений 1 и 10.