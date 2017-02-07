3 февраля на МЖД стартовала акция "Внимание, переезд!"
07.02.2017, 16:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 3 по 28 февраля на полигоне Московской железной дороги проходит акция "Внимание, переезд!", направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В рамках акции железнодорожники организуют профилактические мероприятия, призванные напомнить автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.
В декабре во время аналогичной акции железнодорожники проинструктировали более 3 тыс. автомобилистов, посетили 122 автопредприятия, включая автоколонны, логистические компании и автопарки, расположенные в границах МЖД, рассказывая водителям о тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, о персональной ответственности водителей и неотвратимости наказания за допущенные нарушения правил дорожного движения.
Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
В 2016 году на полигоне Московской железной дороги произошло 19 ДТП, с начала 2017 года – 5: 2 – в Московской области, по одному в Курской, Тульской и Рязанской областях.
В декабре во время аналогичной акции железнодорожники проинструктировали более 3 тыс. автомобилистов, посетили 122 автопредприятия, включая автоколонны, логистические компании и автопарки, расположенные в границах МЖД, рассказывая водителям о тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах, о персональной ответственности водителей и неотвратимости наказания за допущенные нарушения правил дорожного движения.
Основной причиной, приводящей к ДТП на железнодорожных переездах, по-прежнему остается нарушение водителями правил дорожного движения: объезд шлагбаума или специального ограждения пути, выезд при работе запрещающих сигналов на переезд, пересечение железнодорожного полотна по пешеходному настилу или в других необорудованных местах.
В 2016 году на полигоне Московской железной дороги произошло 19 ДТП, с начала 2017 года – 5: 2 – в Московской области, по одному в Курской, Тульской и Рязанской областях.