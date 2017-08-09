ОРЕАНДА-НОВОСТИ В ТиНАО уже выполнена треть запланированных строительно-монтажных работ по созданию восьми автобусных маршрутов. На них появится 67 остановок, шесть разворотных и четыре отстойно-разворотные площадки, светофоры и около 800 опор освещения. Общая протяжённость маршрутов составит 51,8 километра. На каждом из них дорожную сеть расширят до семи — семи с половиной метров. Сейчас ведутся работы по фрезеровке асфальтобетонного покрытия, установке бордюра, укладке нижнего слоя асфальта и устройству стоянок и разворотных площадок. На части маршрутов рабочие начали установку опор освещения.



На четырёх маршрутах — № 14 «Железнодорожная станция Крёкшино» — «Поселок Совхоза Крёкшино», № 15 «Железнодорожная станция Щербинка» — «Посёлок Фабрики имени 1 Мая» — «Мостовское», № 16 «Зверево» — «Железнодорожная станция Рассудово», № 21 «Троицк» — «Деревня Пучково» — построят отстойно-разворотные площадки. Также обустроят тротуарную сеть, заездные карманы, увеличат радиусы поворотов реверсивного движения, установят светофоры и наружное освещение и нанесут разметку. Кроме того, здесь разобьют газоны и озеленят территорию.



Самым длинным станет маршрут № 18 от железнодорожной станции Щербинка до Ерина. Его протяжённость — 15,5 километра. Длина самого короткого маршрута, № 19, от поселка Киевского до железнодорожной станции Бекасово-1, составит два километра.



Для улучшения видимости в тёмное время суток в зонах пересечения транспортных и пешеходных потоков появятся новые светофоры и опоры наружного освещения. Так, в поселении Крёкшино на маршруте № 14 светофор установят на пересечении Озерной улицы с Дорожной. На автобусном маршруте № 15 два светофора появятся в поселении Рязановском — на Троицкой улице и Рязанском шоссе. Ещё два — в деревне Армазово возле дамбы и на пересечении улиц Центральной и Колхозной. В поселении Киевском для автобусного маршрута № 20 светофор будет регулировать движение на пересечении улицы Центральной и Киевского шоссе. Три светофора установят в поселении Первомайском, деревне Пучково, и еще один — в Троицке на улице полковника Курочкина. Всего на восьми новых автобусных маршрутах появятся более 40 светофоров.



Реконструкция коснётся и существующих автобусных остановок, которые находятся на пересечении новых и действующих маршрутов.



Сейчас на трёх маршрутах — № 15 «Железнодорожная станция Щербинка» — «Посёлок Фабрики имени 1 Мая» — «Мостовское», № 19 «Посёлок Киевский» — «Железнодорожная станция Бекасово-1» и № 20 «Посёлок Киевский» — «Деревня Шеломово» — «Станция Бекасово-Сортировочное» — ведутся подготовительные работы для установки опор наружного освещения.



Работы по благоустройству проводятся в рамках государственной программы города Москвы «Развитие транспортной системы». Первые автобусы планируется запустить после завершения строительно-монтажных работ и благоустройства территории.