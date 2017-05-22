ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Результаты производственной деятельности за апрель 2017 года показали рост объема перевозок в подвижном составе АО "ФГК" на полигоне Юго-Восточной железной дороги. Общий объём перевозок составил 930 тыс. тонн, что на 71% превышает показатели апреля 2016 года.

Директор Воронежского филиала АО "ФГК" Александр Бавыка отметил значительное увеличение объема перевозок строительных грузов в полувагонах АО "ФГК": "Филиал обеспечивает вывоз продукции крупнейшего в стране комбината по добыче и переработке гранита ОАО "Павловск Неруд" в условиях активного наращивания карьером производства щебня для строительной и автодорожной отраслей России".

Генеральный директор ОАО "Павловск Неруд" Александр Акинин, в свою очередь, отметил: "Работа с АО "ФГК" по договору комплексного транспортного обслуживания обеспечила рост погрузки предприятия, увеличение объёма реализуемой продукции, позволила привлечь новых клиентов".

Щебень перевозится в основном в адрес инфраструктуры Московского узла, а также на полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог.

В отчетном периоде на 75% отмечено увеличение перевозок в полувагонах АО "ФГК" со станций Юго-Восточной железной дороги: черных металлов – в 3,7 раза, руды – в 2 раза, минерально-строительных грузов – в 1,7 раза, лома черных металлов – в 1,5 раза и др.

В сегменте крытых вагонов АО "ФГК" положительная динамика к апрелю 2016 года достигнута при перевозках химических и минеральных удобрений – в 2,7 раза, сахара – в 1,7 раза, метизов – в 1,4 раза и др. Перевозки в крытых вагонах АО "ФГК" выросли на 30%.

Рост объёма перевозок на платформах АО "ФГК" составил 39%, перевозки в цистернах увеличились в 2,6 раза.