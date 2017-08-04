ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В I полугодии 2017 года АО "Морской порт Санкт-Петербург" (МП СПб, входит в UCL Holding) обработано 3,6 млн тонн грузов - на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Динамика показателя обусловлена в основном снижением объёма обработки насыпных и навалочных грузов на 86%, до 75,3 тыс. тонн.

Основное снижение объёма перевалки произошло за счёт передачи обработки грузопотока руды, занимавшего ранее более 10% от общего грузооборота МП СПб, другой компании стивидорного дивизиона UCL Holding.

На 69%, до 8,7 тыс. тонн, сократилась перевалка минеральных удобрений из-за перераспределения грузопотока в пользу специализированных терминалов России и стран Балтии.

Генеральные грузы показали положительную динамику. Их общий объём вырос на 5% и составил 3,4 млн тонн. Обработка чёрных металлов увеличилась на 35%, до 2,07 млн тонн вследствие увеличения экспорта продукции российскими металлургическими предприятиями. Объём цветных металлов в компании составил 738 тыс. тонн - на 5% меньше аналогичного показателя прошлого года, что обусловлено незначительным сокращением экспортных отгрузок алюминия. В связи со снижением объёмов закупки в странах-импортёрах, а также ростом цен на внутреннем рынке объём перевалки металлолома в МП СПб уменьшился по сравнению с прошлым годом на 53% и составил 195 тыс. тонн.

Благодаря завершению МП СПб инвестиционного проекта по строительству крытого склада объём перегрузки пеллет (древесных гранул) в отчётный период вырос на 55%, до 129 тыс. тонн.

Значительный рост показали контейнеры - их перевалка увеличилась почти в 3 раза, до 11,9 тыс. TEUs (139 тыс. тонн). Положительный результат обусловлен открытием для клиентов МП СПб сервиса по обработке контейнеров, который помимо стандартных операций по перевалке предоставляет дополнительные услуги. С декабря 2016 года в МП СПб работает контейнерная линия Sea Connect.

Остальные грузы имели разнонаправленную динамику в соответствии со складывающейся конъюнктурой на мировых товарных рынках.

В целом за шесть месяцев 2017 года экспортный грузопоток МП СПб по сравнению с I полугодием 2016 года увеличился на 8%, до 3,4 млн тонн, импортный - снизился более чем в 3 раза, до 0,2 млн тонн. Доля экспорта в структуре грузооборота компании составила 95%, импорта - 5%.