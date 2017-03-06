АО "РЖД Логистика" совместно со структурами "РЖД" организовала доставку поезда Talgo-250
06.03.2017, 13:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, совместно со структурами холдинга РЖД доставило в Узбекистан по индивидуально разработанной технологии высокоскоростной поезд (ВСП) Talgo-250. Спецсостав с поездом отправился из Санкт-Петербурга вечером 28 февраля и прибыл на станцию Уртааул Узбекской железной дороги 4 марта. Время в пути составило всего 4 суток, средняя скорость состава – около 1100 км/сутки. Первый этап логистической цепочки был организован морским перевозчиком на пароме из испанского порта Бильбао в порт Санкт-Петербурга и занял 8 суток.
Для реализации проекта АО «ВНИИЖТ» разработало индивидуальную техническую инструкцию о порядке транспортировки поезда. В соответствии с ней ВСП (11 пассажирских вагонов и 2 локомотива) перевозился так называемой сплоткой подвижного состава, включающей, кроме самого Talgo-250, 1 тепловоз, 10 единиц моторвагонного подвижного состава и 4 пассажирских вагона. Вес ВСП составил 306 тонн, длина — 183 метра. При этом общий вес и протяженность сборного поезда достигли впечатляющих цифр: 1100 тонн и более 700 метров соответственно.
«Мы использовали нестандартную технологию — вели Talgo-250 на его собственных осях, но с неработающими тормозами. Движение обеспечивал локомотив, а для торможения использовался моторвагонный подвижной состав, размещенный в голове и хвосте ВСП. Для сохранности внешнего вида Talgo-250 был обшит плотным картоном, защищающим его от возможных повреждений. Весь процесс перевозки контролировала бригада техников и сопровождающего персонала из 34 человек, разместившаяся в пассажирских вагонах, — представители России, Узбекистана и испанского завода-производителя», — рассказал заместитель директора по логистике АО «РЖД Логистика» Юрий Комендантский.
Доставка была реализована в сотрудничестве со всеми задействованными в логистической цепочке структурами холдинга РЖД: ЦД, ЦТ, ЦДМВ, АО «ФПК», ЦЛ, ЦФТО и АО «ВНИИЖТ». Таким образом «РЖД Логистика» предоставила клиенту качественный логистический сервис, выступив, по сути, «одним окном», консолидировавшим компетенции различных департаментов ОАО «РЖД».
Для реализации проекта АО «ВНИИЖТ» разработало индивидуальную техническую инструкцию о порядке транспортировки поезда. В соответствии с ней ВСП (11 пассажирских вагонов и 2 локомотива) перевозился так называемой сплоткой подвижного состава, включающей, кроме самого Talgo-250, 1 тепловоз, 10 единиц моторвагонного подвижного состава и 4 пассажирских вагона. Вес ВСП составил 306 тонн, длина — 183 метра. При этом общий вес и протяженность сборного поезда достигли впечатляющих цифр: 1100 тонн и более 700 метров соответственно.
«Мы использовали нестандартную технологию — вели Talgo-250 на его собственных осях, но с неработающими тормозами. Движение обеспечивал локомотив, а для торможения использовался моторвагонный подвижной состав, размещенный в голове и хвосте ВСП. Для сохранности внешнего вида Talgo-250 был обшит плотным картоном, защищающим его от возможных повреждений. Весь процесс перевозки контролировала бригада техников и сопровождающего персонала из 34 человек, разместившаяся в пассажирских вагонах, — представители России, Узбекистана и испанского завода-производителя», — рассказал заместитель директора по логистике АО «РЖД Логистика» Юрий Комендантский.
Доставка была реализована в сотрудничестве со всеми задействованными в логистической цепочке структурами холдинга РЖД: ЦД, ЦТ, ЦДМВ, АО «ФПК», ЦЛ, ЦФТО и АО «ВНИИЖТ». Таким образом «РЖД Логистика» предоставила клиенту качественный логистический сервис, выступив, по сути, «одним окном», консолидировавшим компетенции различных департаментов ОАО «РЖД».