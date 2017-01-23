"Аэроэкспресс" и MasterCard перевезли свыше 5 тыс. пассажиров всего за 1 рубль
23.01.2017, 11:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 15 ноября по 30 декабря более 5000 держателей карт MasterСard, пользующихся сервисом Apple Pay, оформили билет на "Аэроэкспресс" за 1 рубль. Специальное предложение от партнёров компании распространялось на билеты, купленные по тарифу "Стандартный". Для участия в акции достаточно было оплатить проезд в кассе с помощью iPhone или "умных часов" Apple Watch.
"Аэроэкспресс" стал первой транспортной компанией в России, которая начала принимать бесконтактные платежи Apple Pay, поэтому основной целью акции с MasterCard было познакомить пассажиров с новым способом оплаты". Не исключено, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.
"Аэроэкспресс" стал первой транспортной компанией в России, которая начала принимать бесконтактные платежи Apple Pay, поэтому основной целью акции с MasterCard было познакомить пассажиров с новым способом оплаты". Не исключено, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.