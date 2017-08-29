Аэрофлот объявляет финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2017 года
29.08.2017, 20:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа "Аэрофлот" (далее "Группа", тикер на Московской Бирже: AFLT) сегодня опубликовала сокращённую консолидированную промежуточную финансовую отчётность за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.
Ключевые финансовые результаты Группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2017 года:
Выручка увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 234 860 млн руб.;
Показатель EBITDAR составил 46 057 млн руб., рентабельность EBITDAR - 19,6%;
Показатель EBITDA составил 15 403 млн руб., рентабельность EBITDA - 6,6%;
Чистая прибыль составила 2 890 млн руб.
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:
"В первом полугодии 2017 года Группа "Аэрофлот" продолжила операционный рост: мы перевезли 23,0 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный рост связан с оживлением спроса на авиаперевозки, что определило потребность в дополнительных провозных ёмкостях. Группа увеличила провозные ёмкости на 18,8% на международных маршрутах и на 11,9% на внутренних, при этом процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,0 п.п. до 80,6%.
На фоне роста операционных показателей позитивную динамику показала выручка Группы, которая увеличилась до 234,9 млрд рублей или на 4,9%. Основной рост связан с сегментом пассажирских перевозок. При этом темпы роста выручки оказались ниже темпов роста операционных показателей, что объясняется курсовым эффектом на валютные доходы, определившим снижение доходных ставок на международных рейсах и прочей выручки, деноминированной в валюте.
Операционные расходы также увеличились на фоне роста объёма операций. В отличие от прошлых периодов, когда курс оказывал давление на такие статьи как операционный лизинг, техническое обслуживание, аэропортовые сборы за рубежом, в данном отчётном периоде укрепление рубля оказало позитивное влияние на операционные расходы. При себестоимости 3,08 рублей на кресло-километр экономия составила 30 копеек на каждый кресло-километр операционной программы, что составляет примерно 10% удельных затрат (CASK). Однако повышение стоимости авиакеросина на 10% в результате роста цен на нефть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не позволило Группе получить все преимущества от укрепления рубля. В условиях, когда стоимость топлива снова растёт, особую значимость приобретает топливная эффективность, которая непрерывно увеличивается на протяжении последних лет - на сегодня удельное потребление топлива на кресло-километр по Группе "Аэрофлот" составляет 22,8 грамма. Таким образом, в результате укрепления рубля и снижения валютных доходов, а также роста стоимости топлива, основного фактора, повлиявшего на операционные расходы, показатель EBITDA снизился до 15,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности 6,6%.
Несмотря на снижение операционной рентабельности, Группа "Аэрофлот" смогла показать сопоставимый с первым полугодием прошлого года результат по чистой прибыли - 2,9 млрд рублей. Это стало возможным благодаря значительному снижению долговой нагрузки за счёт досрочного погашения кредитных линий в течение года, а также экономии на прочих неоперационных расходах.
Мы вошли в третий квартал, традиционно высокий сезон для российской авиаотрасли, с более "нормализованной" базой стоимости топлива и курса валют и продолжаем политику активного управления доходами, ориентированную на спрос. Мы также сохраняем темпы операционного развития как в международном, так и внутреннем сегменте, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на второе полугодие".
Ключевые финансовые результаты Группы "Аэрофлот" за 6 месяцев 2017 года:
Выручка увеличилась на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 234 860 млн руб.;
Показатель EBITDAR составил 46 057 млн руб., рентабельность EBITDAR - 19,6%;
Показатель EBITDA составил 15 403 млн руб., рентабельность EBITDA - 6,6%;
Чистая прибыль составила 2 890 млн руб.
Шамиль Курмашов, заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот", прокомментировал:
"В первом полугодии 2017 года Группа "Аэрофлот" продолжила операционный рост: мы перевезли 23,0 млн пассажиров, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный рост связан с оживлением спроса на авиаперевозки, что определило потребность в дополнительных провозных ёмкостях. Группа увеличила провозные ёмкости на 18,8% на международных маршрутах и на 11,9% на внутренних, при этом процент занятости пассажирских кресел вырос на 2,0 п.п. до 80,6%.
На фоне роста операционных показателей позитивную динамику показала выручка Группы, которая увеличилась до 234,9 млрд рублей или на 4,9%. Основной рост связан с сегментом пассажирских перевозок. При этом темпы роста выручки оказались ниже темпов роста операционных показателей, что объясняется курсовым эффектом на валютные доходы, определившим снижение доходных ставок на международных рейсах и прочей выручки, деноминированной в валюте.
Операционные расходы также увеличились на фоне роста объёма операций. В отличие от прошлых периодов, когда курс оказывал давление на такие статьи как операционный лизинг, техническое обслуживание, аэропортовые сборы за рубежом, в данном отчётном периоде укрепление рубля оказало позитивное влияние на операционные расходы. При себестоимости 3,08 рублей на кресло-километр экономия составила 30 копеек на каждый кресло-километр операционной программы, что составляет примерно 10% удельных затрат (CASK). Однако повышение стоимости авиакеросина на 10% в результате роста цен на нефть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не позволило Группе получить все преимущества от укрепления рубля. В условиях, когда стоимость топлива снова растёт, особую значимость приобретает топливная эффективность, которая непрерывно увеличивается на протяжении последних лет - на сегодня удельное потребление топлива на кресло-километр по Группе "Аэрофлот" составляет 22,8 грамма. Таким образом, в результате укрепления рубля и снижения валютных доходов, а также роста стоимости топлива, основного фактора, повлиявшего на операционные расходы, показатель EBITDA снизился до 15,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности 6,6%.
Несмотря на снижение операционной рентабельности, Группа "Аэрофлот" смогла показать сопоставимый с первым полугодием прошлого года результат по чистой прибыли - 2,9 млрд рублей. Это стало возможным благодаря значительному снижению долговой нагрузки за счёт досрочного погашения кредитных линий в течение года, а также экономии на прочих неоперационных расходах.
Мы вошли в третий квартал, традиционно высокий сезон для российской авиаотрасли, с более "нормализованной" базой стоимости топлива и курса валют и продолжаем политику активного управления доходами, ориентированную на спрос. Мы также сохраняем темпы операционного развития как в международном, так и внутреннем сегменте, что позволяет нам с оптимизмом смотреть на второе полугодие".
Источник: Аэрофлот