ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы по маршруту Москва – Ханты-Мансийск – Москва. Аэрофлот приступит к выполнению регулярных полётов по данному направлению с 1 июня 2017 года.

Рейсы планируется осуществлять ежедневно по следующему расписанию:

- рейс SU 1382 вылетает из Москвы в 21:30, прилетает в Ханты-Мансийск в 02:25 следующего дня (время местное);

- обратный рейс SU 1383 вылетает из Ханты-Мансийска в 03:35, прилетает в Москву в 04:45 (время местное).

Регулярные рейсы будут выполняться на комфортабельных авиалайнерах Sukhoi Superjet 100.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2015 году Аэрофлот перевёз 26,1 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 39,4 млн.

Аэрофлот в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

Аэрофлот в 2015 году впервые вошёл в ТОП-10 авиакомпаний с лучшей кухней на борту по версии ведущего американского издания о путешествиях Global Traveler.

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 190 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полётов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.