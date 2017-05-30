ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аэрофлот с 1 июня открывает ежедневные регулярные рейсы на линии Москва – Белгород – Москва. Полёты будут выполняться дважды в день на современных комфортабельных авиалайнерах российского производства Sukhoi Superjet 100 по следующему расписанию:

- рейс SU 1370 вылетает из Москвы в 10:45 ч., прилетает в Белгород в 12:10 ч. Обратный рейс SU 1371 вылетает из Белгорода в 13:05 ч., прилетает в Москву в 14:20 ч.;

- рейс SU 1372 вылетает из Москвы в 23:55 ч., прилетает в Белгород в 01:20 ч. Обратный рейс SU 1373 вылетает из Белгорода в 02:55 ч., прилетает в Москву в 04:10 ч.

Белгород – один из древнейших и красивейших городов юга европейской части России, значительный региональный промышленный и культурный центр. Население образовавшейся вокруг него Белгородской агломерации превышает 0,5 млн человек. Белгород – первый в России город, получивший звание "Города воинской славы". Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион.

Открытие Аэрофлотом авиасообщения между Москвой и Белгородом соответствует стратегической цели повышения транспортной доступности российских регионов и мобильности населения.

Продажи авиабилетов открыты. Стоимость перелёта в одном направлении составляет от 3 000 рублей.

Аэрофлот — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевёз 29 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 43,4 млн.

Аэрофлот в 2016 году первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса и в пятый раз стал обладателем престижной международной премии SkyTrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы".

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолётных парков в мире, который насчитывает 196 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.