ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня исполнилось 50 лет со дня первого полёта Аэрофлота в Цюрих.

Первый регулярный рейс по маршруту Москва – Цюрих – Москва был выполнен 31 июля 1967 года на самолете Ту-104. Командиром корабля был Петр Иванович Гончар, старшим летным командиром – Олег Дмитриевич Халмурадов.

В настоящее время Аэрофлот выполняет полеты между Москвой и Цюрихом с частотой 14 рейсов в неделю. На маршруте эксплуатируются современные воздушные суда Airbus A320 и Boeing 737-800. Данное направление пользуется стабильным спросом у пассажиров, путешествующих как в деловых, так и в личных целях.

По случаю знаменательной даты Аэрофлот получил поздравления партнёров, в том числе аэропорта Цюриха, который выразил авиакомпании благодарность за плодотворное сотрудничество.